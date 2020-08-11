Тихонов рассказал о подробностях конфликта между Широковым и избитым им судьей

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о подробностях конфликта экс-игрока сборной России Романа Широкова, выступавшего за команду «Матч ТВ» на Московском Кубке Селебрити, и арбитра Никиты Данченкова. Широков ударил Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку.

— Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было, — цитирует «РИА Новости» Тихонова. — Это все случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью. Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобный инцидент.

Приведу подобный пример с арбитром, когда мы играли на «Кубке легенд», где девочку поставили на финал. Также все было. Ей сказали оскорбительное слово, она показала красную. Другой судья пропустил бы, и продолжили бы играть. А там начался балаган.