Тихонов раскрыл подробности конфликта Широкова с арбитром. Футболист избил судью на поле

Бывший футболист сборной России и эксперт «Матч ТВ» Андрей Тихонов рассказал о подробностях конфликта другого экс-игрока национальной сборной Романа Широкова с судьей турнира Московский Кубок Селебрити Никитой Данченковым.

— Мы выиграли предыдущий матч и знали, что будем играть с лидером, — сказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» Тихонов. — Настрой был хороший, если брать футбольные моменты. Вышли, друг друга хорошо встречали, были нарушения, но без грязи. Нормальный футбол, никто не хотел проигрывать. У них, понятно, молодая команда, у нас — чуть постарше ребята.

Игровой момент, Широков вышел 1 на 1, и человек играет через ногу в мяч. Это футбольный момент, судейский, мы сейчас видим, как работают наши арбитры. Реакция Романа Широкова была немного неадекватной, с возражениями, с определенными словами. Я находился рядом, и, когда увидел, что пошел такой разговор не очень хорошими словами... Когда судья побежал к Широкову, я понял, что сейчас будет. Возможно, красная карточка, возможно, недопонимание какое-то. Побежал к нему и сказал: «Товарищ судья, не надо, не показывайте желтую карточку». Я даже взял его за руки. Сказал: «Не надо, не показывайте, это эмоции, пропустите мимо ушей, не обостряйте». Мало ли, что будет? Я даже не рассчитывал на такие вещи.

Я смотрю — он достает красную. Рома идет, естественно, говорит что-то. Я немного отошел в сторону. Не было такого, чтобы Рома бежал на него с кулаками. Так же шел, что-то говорил, эмоции. Отошел — и боком вижу, что пошло движение на судью. Никто даже не успел ничего сделать. Если бы мы видели, что со стороны Широкова было что-то агрессивное... Агрессивными были только слова, но не более того. Если бы судья видел, что со стороны Широкова какая-то агрессия, то он, как нормальный мужик, сгруппировался бы, или увернулся, ушел в сторону. Все произошло очень быстро, поэтому никто не успел среагировать. Потом, конечно, вратарь схватил Широкова, я тоже сбоку подошел, чтобы дальше этого не происходило, потому что когда агрессия выплескивается, ты не можешь себя остановить. Я не оправдываю Широкова, даже не ожидал, что такие вещи могут быть.

— Широков говорил фразу: «Покажешь красную — я тебя *** [ударю]»?

— Мне показалось, он сказал: «Покажи карточку, *** [ублюдок]». Возможно, это и было, потому что я в этот момент пытался ограничить судью от того, что произошло.