Сын Гурама Аджоева стал президентом «Твери»

Мамука Аджоев, сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, стал президентом клуба «Тверь», сообщает tverisport.ru. Клуб был зарегистрирован 9 апреля 2020 года и готовит документы для лицензирования в Олимп-ПФЛ.

С 1957 по 2017 год Тверь была представлена клубом «Волга». По итогам сезона-2016/17 команда заняла последнее место в зоне «Запад», вылетела из ПФЛ и из-за отсутствия финансирования не стала подавать документы на участие в следующем сезоне.

Младший сын Гурама Аджоева — Гурам Аджоев-младший — профессиональный футболист. Правами на него владеет «Арсенал», в этом сезоне он на правах аренды выступает за «Химик-Арсенал» в Олимп-ПФЛ.