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«У своих ворот»

Сегодня, 13:03

Журова — о призыве УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА: «Они откроют ящик Пандоры»

Журова прокомментировала требование главы УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко исключить РФС из УЕФА и ФИФА.

«В этой ситуации украинцы будут требовать исключать россиян из всех спортивных федераций на всех конференциях, где это будет возможно. Началось с футбола, скорее всего, так будет и дальше с другими видами спорта. Исключат ли нас? Это вопрос к международной федерации, насколько она хочет быть независимой. Сегодня Украина потребовала, завтра какая-нибудь другая страна потребует. Конфликтов же много. И если разрешить одной стране исключать Россию, то что можно говорить про другие конфликты, где одни страны начнут требовать исключить другие. Они просто откроют ящик Пандоры. Если главы федерации хотят придерживаться того, что спорт вне политики, они не должны исключать Россию», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.

РФС
Светлана Журова
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