Судья, которого избил Широков, рассказал о своем состоянии

Арбитр Никита Данченков рассказал о своем состоянии после того, как его избил экс-игрок сборной России Роман Широков.

— Всем доброго времени суток! Время 4:00 по Москве и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого еще минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. И самое главное, что вроде со мной все нормально. Что не убьет тебя — сделает сильнее, как говорится. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать.

Хочу сказать всем спасибо за слова поддержки, это тяжелый момент для меня и моих близких.

Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.