Судья Игорь Федотов в интервью «СЭ» прокомментировал свой вызов на бой по правилам ММА экс-капитана сборной России Романа Широкова.

— Есть какая-то реакция от Широкова на ваше приглашение?

— Нет, ее и не будет, потому что он трус, — заявил «СЭ» Федотов. — Почему он думает, что можно бить судей на футбольном поле? Я же не для себя его вызвал, а чтобы показать, что это делать нельзя. Поэтому хочу устроить серьезный бой. Все сделать официально, можно телевидение пригласить.

— Насколько у вас серьезный настрой или это просто шоу?

— Какое шоу? Я же говорю, что все будет серьезно. Дам три месяца на подготовку. Перед новым годом можем спокойно выступить. Он на своих ногах от туда не уйдет.

— А у вас самого есть подготовка боевая?

— У меня есть.

— Какая именно?

— Все, что вы знаете из единоборств, я всем этим владею в какой-то степени, скажем так.

— Если какой-то промоушен предложит вам все это организовать. Согласитесь?

— А почему нет? Но по итогу он все равно получит, то что должен. Просто очень интересно, почему люди, которые бьют чиновников по голове стульями, сидят в тюрьме, а тот, кто ударил по лицу судью — ничего не получает. И никакой огласки нет. Мне это непонятно.

— Не верите, что Роман согласится на бой?

— Нет конечно. Ну, если согласится — молодец, мужик. А если не согласится, я просто обвиню его в том, что он трус и все. (Севастиан Терлецкий)