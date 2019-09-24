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Суд снова перенес заседание по УДО друга Кокорина и Мамаева

17:25

Клинцовский городской суд Брянской области снова перенес рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении детского тренера Александра Протасовицкого, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Татьяну Прилипко. В первый раз рассмотрение ходатайства об УДО Протасовицкого откладывали 10 сентября из-за того, что пострадавших не уведомили о заседании в положенные сроки.

— Заседание перенесли на 1 октября из-за неявки адвоката, который подал ходатайство, — сказала Прилипко.

Протасовицкий был осужден на 1 год и 5 месяцев колонии за драку в центре Москвы, в которой также приняли участие Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин. Трое последних отбывали срок в ИК-4 Белгородской области. 17 сентября все они вышли на свободу.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190924/1559077043.html

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