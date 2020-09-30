Президент РФС Александр Дюков — о деле Романа Широкова.

— Романа Широкова я давно знаю и продолжаю общаться даже после окончания карьеры, — сказал Дюков. — Он часто эмоционально реагирует, но это не дает основания для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал. Жаль, что он совершил такой поступок. Я не пытался разобраться, что произошло. Исходя из поступающей информации, он совершил проступок. В результате суд разберется и вынесет справедливое решение. (Евгений Белоусов)

Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после — ногой. В отношении игрока заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ.