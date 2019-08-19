Суд рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокориных 6 сентября

Пресс-служба Белгородского областного суда объявила дату рассмотрения ходатайств Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева об УДО.

Павел Мамаев получил год и пять месяцев в колонии общего режима по делу о драках в центре Москвы. Сейчас он отбывает срок в колонии. Там же находится и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

— Ходатайства по трем делам будет рассмотрена шестого сентября в девять часов утра в Алексеевском районном суде.

Кокорин и Мамаев отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. (Арман Мкртчян)