Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к первой жене из-за коронавируса

Рассмотрение иска бывшего игрока «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к бывшей гражданской жене Юлии Барановской было отложено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил адвокат Барановской Юрий Ким. Аршавин хочет добиться уменьшения размера алиментов на содержание детей.

Судебное заседание должно было пройти 24 июня в Савеловском суде Москвы. Ранее заседание дважды переносилось по той же причине.

«Это дело рассматривает судья Соломатина, у нее весь состав, помощники с коронавирусом, — цитируют адвоката «РИА Новости». — Они на двухнедельном карантине. Пока даты (судебного заседания) нет. Возможно, дело передадут в другой суд».

Аршавин и Барановская встречались девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы. У них трое общих детей.