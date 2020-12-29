Суд отказался выдавать избитому Широковым судье аудиовизуальную копию процесса

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил «СЭ», что мировой суд не отдал его клиенту аудиовизуальную копию процесса.

— Продолжают нарушать права потерпевшего, — заявил «СЭ» Островский. — У меня серьезные подозрения, что дело отсутствует в мировом суде. Очевидно, что его взяли для изучения. Никите сказали приезжать после 14 января. К тому времени десять дней с момента оглашения приговора уже пройдут.

В августе 2020-го экс-хавбек сборной России Роман Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Севастиан Терлецкий)