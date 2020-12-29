Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Суд отказался выдавать избитому Широковым судье аудиовизуальную копию процесса

16:20
Никита Данченков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Данченков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил «СЭ», что мировой суд не отдал его клиенту аудиовизуальную копию процесса.

— Продолжают нарушать права потерпевшего, — заявил «СЭ» Островский. — У меня серьезные подозрения, что дело отсутствует в мировом суде. Очевидно, что его взяли для изучения. Никите сказали приезжать после 14 января. К тому времени десять дней с момента оглашения приговора уже пройдут.

В августе 2020-го экс-хавбек сборной России Роман Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Севастиан Терлецкий)

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир