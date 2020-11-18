Сторона избитого Широковым судьи категорически против рассмотрения дела в особом порядке

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил, что будет настаивать на том, чтобы дело не рассматривали в особом порядке. Во время любительского турнира его ударил бывший игрок сборной России Роман Широков.

— Сейчас широкое распространение получил особый порядок рассмотрения уголовных дел, — сказал «СЭ» Островский. — Смысл в том, что экономится время судьи, удешевляется правосудие. Само дело фактически не рассматривается, не допрашиваются свидетели, все происходит за один-два дня. Одним из условий такого рассмотрения является признание вины подсудимым. Другим обязательным условием является согласие потерпевшего.

Это нужно подсудимому для того, чтобы наказание не превышало 2/3 от максимального срока наказания по статье. В нашем деле максимальный срок — два года. Суды очень любят особый порядок. Подсудимый признал вину и все.

Мы не давали согласия на особый порядок. На первом же заседании заявим ходатайство об отмене постановления судьи об особом порядке. Судья обязан будет это сделать, если этого не произойдет, значит будет отвод судьи и дальнейшее обжалование. (Севастиан Терлецкий)