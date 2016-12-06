Стоимость реконструкции стадиона "Торпедо" им. Стрельцова составит порядка 3,5-4 миллиарда рублей

Работы по реконструкции московского стадиона "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова на Восточной улице планируется начать на рубеже 2019-2020 годов, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на компанию инвестора проекта. Проект реконструкции комплекса на Симоновской набережной предполагает развитие территории всего спортивного комплекса, а не только стадиона. Здесь появятся новые современные физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, раздевалки и др. Реконструкция будет организована так, чтобы не прерывалась работа ни одной спортивной секции. Сейчас активно ведется проектирование стадиона. В начале следующего года проект будет готов. После этого документацию передадут на экспертизу. Стоимость работ может составить порядка 3,5-4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что концепцию реконструкции стадиона "Торпедо" и прилегающей территории одобрил Архитектурный совет Москвы. Арена сможет вместить 15 тысяч зрителей. Стадион будет открытым, но с козырьками над трибунами. Здесь появятся помещения для занятий боксом и борьбой, тренировочные поля с современным покрытием, раздевалки, легкоатлетическое ядро, всесезонный футбольный манеж. Кроме того, планируется создание инфраструктуры для проведения спортивных соревнований европейского уровня.

Местоположение стадиона, центральной арены и аллеи не изменится. Памятник Эдуарду Стрельцову будет сохранен. На территории продолжат работу действующие школы бокса и борьбы, юношеская футбольная школа. Стадион смогут посещать люди с ограниченными физическими возможностями, для них выделят специальные места. В здании будет создана эффективная система безопасности, оборудуют помещения для СМИ, администрации. Предусмотрены пункты общественного питания (кафе и рестораны), точки розничной торговли и парковки на 450 машиномест.

"По окончании всех работ мы получим обновленный современный стадион европейского уровня. Соревнования там можно будет проводить круглый год", – отметил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.