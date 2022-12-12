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«У своих ворот»

12 декабря, 21:32

Стартовал третий сезон конкурса «Россия — футбольная страна!»

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Всероссийский смотр-конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна!» стартовал 10 декабря во Всемирный день футбола. Организаторы любых футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 5 февраля 2023 года. Призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона вырастет и составит 6,75 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:

— лучший массовый проект в футболе;

— лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

— лучший проект для женщин;

— лучшая любительская лига;

— лучший любительский клуб;

— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

— лучшая футбольная инициатива;

— лучшая инициатива движения болельщиков.

До 5 февраля 2023 года продолжится прием заявок, после чего все проекты отправятся на дополнительную проверку. С 15 февраля до 12 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 13 по 30 марта лучшие региональные проекты пройдут межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 1 мая.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место — 250 тысяч, третье — 200 тысяч. Общий призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона увеличен по сравнению с конкурсом прошлого года.

Источник: https://www.rfs.ru/news/217285

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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