Стартовал Кубок губернатора Ростовской области

В Ростовской области стартовал Кубок губернатора — чемпионат по футболу среди команд высшей лиги сезона-2020. Это традиционные соревнования для региона, в которых ежегодно принимают участие все 55 муниципальных образований.

В высшей лиге ростовского областного футбола примут участие 14 команд. Девять коллективов уже играли в прошлом сезоне. Это «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Батайск-2018», «Ахламов» (Неклиновский район), «АФ имени Виктора Понедельника» (Ростов-на-Дону), «Азов», «Чайка-М» (Песчанокопское), СКА-2 ДГТУ (Ростов-на-Дону), «Шахтер» (Шахты) и «Новошахтинск». Среди оставшихся два новичка: победитель первой лиги прошлого года «ОАО им. Калинина» (Кульбаково) и таганрогский клуб «Форте-М». К ним присоединится после перерыва ФК «Волгодонск», а также сальский ФК «Славяне». В объединенном клубе «Ростсельмаш-М» выступают игроки «Аксая» и «Прогресса».

Турнир пройдет в два этапа. Сначала участники сыграют в один круг (13 туров), а затем разделятся на группы по четыре команды и проведут еще три тура где разыграют 1-4-е, 5-8-е и 9-12-е места.

— Чемпионат Ростовской области по футболу проводится с 1938 года. Первым победителем стала команда «Динамо» из Ростова-на-Дону. В 2016 году турнир приобрел статус Кубка губернатора. В прошлом году в нем приняли участие 1800 футболистов, 72 команды. В нынешнем — 1725 игроков, 69 коллективов, из которых в высшей лиге — 14, первой — 34, второй -21, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. (Анатолий Курагин)