Стало известно, по какому формату состоится игра Кокорина и Мамаева в колонии

Оглашен порядок проведения матча заключенных исправительной колонии ИК-4 с футболистами клуба Олимп-ПФЛ "Салют". В игре примут участие хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и форвардд "Зенита" Александр Кокорин. Встреча пройдет сегодня, начало - в 11.00.

Игра будет состоять из двух таймов по 20 минут. Между ними запланирован 20-минутный перерыв. Во время перерыва журналисты могут поговорить с футболистами "Салюта" и заключенными.

После игры состоятся церемония закрытия и награждение.