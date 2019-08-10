10:47 | Футбол — "У своих ворот"

Стало известно, по какому формату состоится игра Кокорина и Мамаева в колонии

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Оглашен порядок проведения матча заключенных исправительной колонии ИК-4 с футболистами клуба Олимп-ПФЛ "Салют". В игре примут участие хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и форвардд "Зенита" Александр Кокорин. Встреча пройдет сегодня, начало - в 11.00.

Игра будет состоять из двух таймов по 20 минут. Между ними запланирован 20-минутный перерыв. Во время перерыва журналисты могут поговорить с футболистами "Салюта" и заключенными. 

После игры состоятся церемония закрытия и награждение.

 

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