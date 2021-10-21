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Стало известно, кто станет советником РФС по детско-юношескому футболу

20:56
Жорди Гратакос. Фото Википедия
Жорди Гратакос. Фото Википедия

Как стало известно «СЭ», советником РФС по детско-юношескому футболу станет Жорди Гратакос.

У Гратакоса большой опыт работы в детско-юношеском футболе и лицензия Pro УЕФА.

34-летний Гратакос — технический директор футбольной школы «Барселоны» в Москве. Ранее он работал с Федерацией футбола Казахстана, был директором академии «Днепра». Начинал карьеру он в качестве тренера «Жироны» U 16.

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