Стала известна предварительная причина смерти 18-летнего Никиты Сидорова
Возможной причиной смерти 18-летнего футболиста молодежной команды «Знамени Труда» Никиты Сидорова стала аневризма сосудов мозга.
«Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга», — говорится в сообщении официального аккаунта Орехово-Зуевского городского округа в Instagram.
Футболист вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание. На поле к футболисту тут же выбежали тренер и врач. Затем подъехали медики и реанимобиль.
Аневризма сосудов мозга — предварительный диагноз. Официального заключения пока нет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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