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Стала известна предварительная причина смерти 18-летнего Никиты Сидорова

21:20

Возможной причиной смерти 18-летнего футболиста молодежной команды «Знамени Труда» Никиты Сидорова стала аневризма сосудов мозга.

«Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга», — говорится в сообщении официального аккаунта Орехово-Зуевского городского округа в Instagram.

Футболист вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание. На поле к футболисту тут же выбежали тренер и врач. Затем подъехали медики и реанимобиль.

Аневризма сосудов мозга — предварительный диагноз. Официального заключения пока нет.

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