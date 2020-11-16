Стала известна дата суда над Широковым
11:53
По информации «СЭ», суд над бывшим капитаном сборной России Романом Широковым состоится 25 ноября. Во время любительского матча Широков ударил руками и ногами арбитра Никиту Данченкова.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Островский подтвердил «СЭ» эту информацию.
Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. (Севастиан Терлецкий)
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