Стала известна дата суда над Широковым

По информации «СЭ», суд над бывшим капитаном сборной России Романом Широковым состоится 25 ноября. Во время любительского матча Широков ударил руками и ногами арбитра Никиту Данченкова.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Островский подтвердил «СЭ» эту информацию.