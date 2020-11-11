Спортивный директор «Зенита» Рибалта высказался о том, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта во время выступления на конференции Академии РФС «Селекция в современном футболе» поделился своим мнением о том, каким должен быть лимит на легионеров в российском чемпионате.

— На мой взгляд, важно понять, зачем вообще нужен лимит на легионеров, — сказал Рибалта. — Как я понимаю, главная цель — это сильная национальная команда. Посмотрите на Испанию, Германию или Францию. В их странах нет таких лимитов. Ограничения есть, но они не такие жесткие. В лиге должна быть конкурентоспособность. Сборной нужно всего 20 игроков, а не 60, например.

Сложно сказать, какой именно должна быть формула лимита. Но, как мне кажется, нужно меньше ограничений и больше конкурентоспособных лиг. Возможно, в прошлом в России было слишком много легионеров, и они занимали места российских игроков. Это плохо. Но это не вопрос ограничений, это вопрос качества.

Я бы обязал играть с определенным количеством российских игроков в первой лиге и втором дивизионе, а также сделал бы правило о молодых футболистах. Именно молодые игроки составляют базу, они должны играть и конкурировать с самого начала карьеры. (Олег Кошелев)