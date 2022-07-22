Создатели «2Drots» сравнили медийный футбол с рэп-баттлом

Создатели клуба «2Drots» Евгений Бабенко и Никита Панасюк в беседе с «СЭ» поделились мнением о популярности медиалиги.

— Как сделать так, чтобы медийный футбол не сдулся? Многие думают, что он уже почти на пике.

— Я на самом деле так думал на прошлом МКС. Вот эти просмотры по два миллиона. Я думал: «Ну все, куда еще прыгнуть?» Но, как ты видишь, появилась медиалига, появилось 100 тысяч онлайна. Мне кажется, все развивается. И пока я не вижу предпосылок, что будет хуже.

— Ты помнишь, был Versus Battle? Он был прям апогеем. А потом все.

— Ты сравниваешь сейчас рэп-баттл и футбол. Это не похоже. Футбол — это спорт, который уже долгое время и в разных культурах. Это часть жизни для многих людей. А рэп-баттл был чем-то интересным как развлечение для молодежи у нас в России. Нельзя сравнить футбол и рэп-баттл.

— То есть ты видишь, что медийный футбол может стать чем-то традиционным и постоянным?

Никита: — Сто процентов. Мы уже играем на Кубке России. Это сумасшествие. Это невозможно было представить.

Евгений: — Я вот скажу, что я ходил на РПЛ на первый тур посмотреть после медиалиги. Ты смотришь медиалигу, там может Егоров выбежать раскидать деньгами на судью. В РПЛ все скучно. Очень скучно.