Сокамерник погибшего футболиста заявил, что полицейские пристегнули ему руки наручниками, но не применяли силу

Сокамерник скончавшегося футболиста Ивана Вшивкова Алексей Павленко рассказал, как вел себя экс-игрок черняховского «Прогресса» и как к нему относились полицейские. Он утверждает, что Вшивкову пристегнули руки наручниками, когда тот вел себя буйно, но не применяли избыточную силу.

— Меня когда привезли в отдел, ну там отпечатки сняли, все там, я еще сидел в коридоре на стуле, — сказал Павленко на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.- А он был в другой камере напротив. Ну там с мужиком тоже конфликт у них какой-то был. Уже ночь была. Его забросили ко мне. Перевели, короче, ко мне его. Он там пытался что-то со мной общаться, ну я не хочу, неинтересно мне с ним В дверь долбился. Он долго долбился, конкретно так. Типа: «Я ее достану, чтобы там...» Ну, короче, у него агрессия пошла и такая вот, что он ментов ненавидит — вот такая вот по пьянке. Он отошел от меня. У него была бутылка с водой. Пластиковая, да. Пластмассовая такая, большая. Там просто оборвалась эта видеокамера. По ходу он кидал в нее, короче. Прилагали ли полицейские силу? Нет. Они нормально. Они просили его успокоиться, лечь спать, а ему пофиг. Когда Борисов же начал его успокаивать, они втроем зашли, заломили его, пристегнули наручниками его. Нет, ни к чему его не пристегивали. Лежа на полу его пристегнули. Я попросился выйти в туалет, покурить. Они меня сразу вывели, дверь закрыли. Он как бы один был там.

Бывший спортсмен затем сорвал радиатор отопления и получил обширные ожоги кипятком. У 36-летнего мужчины был ожог 70 процентов поверхности тела. Позже Вшивков скончался в больнице, а родственники обвинили полицейских в том, что они умышленно обожгли задержанного, чтобы скрыть следы побоев. У бывшего футболиста осталось двое детей.

Опубликовано видео дебоша в камере погибшего футболиста Вшивкова