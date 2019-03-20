СМИ: в Краснодаре осудят бывшего финансового директора "Кубани"

Бывший финансовый директор "Кубани" Владислав Белецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает портал "Кубанские новости". По версии следствия, в июне 2016 года он обеспечил заключение генеральным директором клуба договора на поставку щебня и песка с одной из организаций. Сделка осталась лишь на бумаге, но поставщику были переведены 36 млн рублей.

В июле того же года обвиняемый подписал товарные накладные, якобы подтверждающие поставку стройматериалов, и получил перечисленные деньги, которые ранее были обналичены.

Он же, действуя от имени клуба, самостоятельно заключил договор займа со строительной компанией, согласно которому на банковский счет организации поступило 62 миллиона рублей. Часть планировалось потратить все на те же песок и щебень, но этого не произошло.

Кроме того, обвиняемый неофициально выплатил шести спортсменам за подписание трудовых договоров с клубом более 36 миллионов рублей, причинив тем самым ущерб футбольному клубу.

Дело направлено в суд. Белецкий находится под арестом с весны 2018 года.