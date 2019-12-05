Смертин прокомментировал инцидент с ДТП со своим участием

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова Алексей Смертин прокомментировал инцидент с поврежденной им машиной во дворе дома.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России он скрылся с места ДТП. Вечером 18 ноября Смертин, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто он не стал, а просто написал смс, пообещав все компенсировать.

— Я знал, что это автомобиль соседа, — приводит «РИА Новости» слова Смертина. — Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться на долго я не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и, в случае обнаружения каких-то повреждений, мы в мирном порядке договорились о компенсации. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения, и что я должен компенсировать 300 тысяч рублей за «внутренние повреждения.

Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтные заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен. К тому же в заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах.

А утром узнаю из новостей, что ситуация раздута до абсурдной с кричащими заголовками, которые даже не имеют подтверждения в нашем законодательстве, даже если бы такая ситуация произошла. Кроме прочего, в нашем дворе не представляется возможной такая ситуация, так как это закрытая, охраняемая территория, где охрана сразу реагирует на подобные ситуации