Смертин обвинил владельца поврежденной машины в желании скрыть детали

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, офицер по борьбе с дискриминациями в футболе, бывший футболист сборной России Алексей Смертин заявил, что владелец машины, пострадавшей в ДТП с его участием, пытается скрыть детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Смертин вечером 18 ноября помял машину соседа, не дождался владельца автомобиля, а просто написал смс, пообещав все компенсировать, после чего скрылся с места ДТП. На поврежденной машине были выявлены «внутренние повреждения», которые автосервис оценил в 300 000 рублей, так как машина находилась в лизинге. Сообщалось, что Смертина могут посадить на 15 суток или лишить прав на полтора года.

— У меня ровно один вопрос есть, на который он и мне не ответил, и в СМИ решил опустить — почему, узнав о повреждениях и уже сдав машину в ремонт 20 числа, он впервые сообщает о проблемах спустя 10 дней и постфактум?, — цитирует «РИА Новости» Смертина. — И даже не предлагает вместе посмотреть на тот огромный ущерб, о котором он говорит? Вывод простой — значит, человек хочет что-то скрыть.

Вы знаете, эта история уже порядком поднадоела, и цель ее мне теперь понятна — ему важнее всего выставить меня как непорядочного человека, чем решить обычный бытовой вопрос с компенсацией. Пусть это будет на его совести. Больше комментариев давать на этот счет нет никакого желания.

Смертин прокомментировал инцидент с ДТП со своим участием