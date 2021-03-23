Слуцкий назвал сроки строительства стадиона для его футбольной школы

В московском представительном детском турнире «Кубок Колыванова» (мальчишки 2011 г.р.), организованным «Чертаново», принимает участие волгоградская футбольная школа Леонида Слуцкого. В первых двух матчах она одержала победы: над СШОР «Зенит» (5:2) и «Строгино» (2:1). Главный тренер «Рубина» воспользовался паузой в чемпионате и лично наблюдает за игрой ребят в Москве.

— Леонид Викторович, довольны тем, как развивается школа? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Все идет по плану. Мы ждем, когда будет построен стадион — это ключевой момент. Все решается очень долго, но это объективные бюрократические моменты. Экспертиза, разрешение на строительство, каждая бумажка — на все уходят долгие месяцы. Основные этапы мы уже прошли. Надеюсь, что с апреля приступим к активному строительству. Может, к сентябрю нам удастся закончить объект, но планировать что-либо очень сложно. В школе все хорошо, дети растут. Приехали на «Кубок Колыванова», я считаю, что этот турнир — самый сильный из тех, что проводятся в России. Понятно, что до этого приезжали иностранные клубы, но в этом году из-за ограничительных мер это сложно сделать. Главное, что он вообще проводится.

(Филипп Нагорный)