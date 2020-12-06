«И писарь занес в графу «фамилия»: Понедельник». Не стало последнего героя Евро-1960

В возрасте 83 лет ушел из жизни прославленный футболист Виктор Понедельник.

Нападающий — чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР, автор «золотого гола» в финале Евро в ворота Югославии (2:1). В 1964-м завоевал серебро на ЧЕ-1964 в Испании. Выступал за «Ростсельмаш», СКА (Ростов-на-Дону), ЦСКА и «Спартак».

В составе СССР провел 29 матчей и забил 20 мячей.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Виктора Владимировича.

Предлагаем вспомнить большое интервью легенды сборной СССР для рубрики «Разговор по пятницам». Оно было опубликовано в ноябре 2011.

— Вы наверняка интересовались своими корнями — откуда такая фамилия?

— Мне прабабушка рассказала. Александр II крепостных распустил, в вольную надо было записать какую-то фамилию. Был понедельник. И поддавший писарь всем занес в графу «фамилия»: Понедельник.

— Войну как пережили?

— Когда немцы подходили к Ростову, мы были дома, а отец в Москве. На рабфаке. Спас нас дядя. Он был заместителем директора авиационного завода. На своей «эмке» примчался: «Софья, хватай детей — и в машину!» Фашисты уже на мотоциклах въезжали в город. Стреляли беспорядочно, кучу народа положили. И вот мы в чем были сели на последний поезд. Ехали в Саратов под брезентом на платформе — а рядом запчасти для самолетов, станки какие-то. С воздуха постоянно ждали беды. Детей водили к паровозу и по очереди отогревали. Остановились под Харьковом. Взрослым сказали: можно сходить купить продукты. А мать словно почувствовала что-то, нас к себе прижала. Никуда, говорит, не пойду.

— Что дальше?

— Вдруг стрельба! Бомбежка! Поезд тихонечко сдвинулся с места — и поехал, никого не дожидаясь. Причем обратно, в сторону Ростова. Оказывается, прорвалась танковая дивизия СС.

— И куда вы направились?

— В Тбилиси. А там! Никакой светомаскировки, кругом музыка, раненые офицеры с девочками гуляют... Это была волшебная жизнь.

— Там и узнали, что такое футбол?

— Поселили в гостинце «Рустави» — совсем близко к стадиону «Динамо». Мы и сами гоняли мяч, и смотрели на настоящих футболистов. Динамовцев же в армию не брали, они играли товарищеские матчи. В Тбилиси по сей день считают меня своим. Я по-грузински говорил чисто.

Виктор Понедельник. Фото Владимир Евстигнеев

— Как-то на сборах вы жили в избушке фельдмаршала Паулюса. Помните?

— Мы готовились к Кубку Европы. А у меня по весне приступы астмы. Так Качалин решил отселить от команды, поближе к озеру. В отдельный двухэтажный домик. Я понятия не имел, что в нем когда-то держали плененного Паулюса. А Лева Яшин даже на товарищеский матч очень тяжело настраивался. Уходил в себя, не улыбался. И Качалин говорил: «Вы оба — рыбаки. Давайте вместо зарядки — на озеро...»

— Ходили?

— Утром стук. Лев Иванович на пороге, в руке удочки: «Витя, пошли!» А Леве достаточно было крохотную рыбешку поймать, чтобы расцвести. На весь день отличное настроение. Везде находил место порыбачить.

На чилийском чемпионате мира поселили нас в Арике. К океану даже подойти страшно, волны гигантские, — чего там ловить? А Яшин подмигивает: «Не дрейфь». Крючки у него с собой были, редчайшая складная удочка тоже. По берегу много всякого мусора — смотрю, Лева щепку крепит на крючок. Закидывает. И сразу вытаскивает рыбу, да какую-то жуткую — горбатую, с зубищами...

— На кухню отнесли?

— Нет, отдали местным. Вот там, в Арике, я понял, что лучшее средство от астмы — смена климата. Нормальных лекарств не было, мне кололи хлористый кальций. Укольчик — и лежишь как идиот. Голова кружится, язык трескается. А тут полегчало безо всяких уколов. Сейчас для меня единственная проблема — тополиный пух.

— Поскольку живете вы на Плющихе, сразу вспоминаются три тополя.

— Когда фильм вышел, все искали эти три тополя, а еще шахту, в которой Хрущев работал. Не нашли.

— В 60-е прошелся по вам фельетонист — дескать, Понедельник в Ростове меняет квартиры и машины. И такого еще «Спартак» зовет! Так сколько квартир сменили в Ростове?

— Первую получил после свадьбы. Вторую, когда ребенок родился. Третью мне дал директор завода «Ростсельмаш» в своем доме. Тот считался лучшим в городе. В этой квартире была даже комната для прислуги. Что-то невероятное для Ростова. Потом поменял ее на двухкомнатную в Москве.

— Проезжаете то место в Ростове — сердце щемит?

— Еще бы! Кто меня на машине встречает — специально там притормаживает. А родился я в Богатяновском переулке. Неподалеку от самой знаменитой пивной в СССР. Уж эту-то блатную вы слышали: «На Дерибасовской открылася пивная...» Изначально слова были другие — «На Богатяновской...»

1960 год. Стоят (слева направо): Лев Яшин, Игорь Нетто, Виктор Понедельник, Юрий Войнов, Гиви Чохели, Валентин Иванов. Сидят: Анатолий Крутиков, Валентин Бубукин, Анатолий Масленкин, Слава Метревели, Михаил Месхи. Фото «СЭ»

* * *

— Кто из судей прошлого сплавлял особенно нагло?

— Он еще жив, курилка. Всех пережил. Судил русский хоккей и футбол. Его управление футбола РСФСР целенаправленно назначало на матчи, которые надо было сыграть именно так. Когда приезжал в город, все знали: это поражение приехало.

— Вас тоже «убивал»?

— Кого угодно мог сплавить — только не нас. В «Ростсельмаше» начальником команды был его учитель, бывший судья Щелчков. Он работал на первых матчах сборной СССР против Турции. А однажды произошел конфуз. Назначают где-то в Виннице того арбитра — и весь первый тайм он нам до мяча дотронуться не дает. В перерыве посылаем Щелчкова в судейскую разбираться. Возвращается довольный: «Победа будет за нами» — «А что случилось-то?» — «Он майки перепутал...»

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