Скончался Виктор Понедельник, УЕФА выразил соболезнования

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«В возрасте 83 лет скончался Виктор Понедельник — автор победного гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года... Вечная память», — говорится в сообщении.

Напомним, нападающий в финале чемпионата Европы-1960 в составе сборной СССР забил «золотой гол» в ворота Югославии (2:1). Всего в составе национальной команды он провел 29 матчей и забил 20 мячей. Также он защищал цвета ростовских «Ростсельмаша» (сейчас «Ростов») и СКА.