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«Вечная память великому футболисту». «Спартак» выразил соболезнования по поводу смерти Понедельника

02:55
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«Спартак» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«Умер Виктор Понедельник Прославленный футболист, последний чемпион Европы в составе сборной СССР, Виктор Владимирович сыграл в нескольких товарищеских матчах за «Спартак». Вечная память великому футболисту», — говорится в сообщении.

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