«Вечная память великому футболисту». «Спартак» выразил соболезнования по поводу смерти Понедельника

«Спартак» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«Умер Виктор Понедельник Прославленный футболист, последний чемпион Европы в составе сборной СССР, Виктор Владимирович сыграл в нескольких товарищеских матчах за «Спартак». Вечная память великому футболисту», — говорится в сообщении.