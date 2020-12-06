Балахнин прокомментировал смерть Виктора Понедельника

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с «СЭ» высказался о смерти великого советского футболиста Виктора Понедельника.

— Он останется для Ростова знаковым человеком, в футболе, тем более, — сказал Балахнин в комментарии «СЭ». — Он всегда старался помогать, поддерживал все ростовские команды, всегда был с нами, находясь на каких-то руководящих постах или просто советом. Я слов не могу подобрать, насколько все трагично. Хотя в силу возраста это было ожидаемо, но это всегда неожиданно.

Не нам решать, конечно, нужно ли переименовывать стадион в Ростове в его честь, но среди чиновников можно было бы предпринять попытку поднять этот вопрос. Хоть на стадионе «Олимп-2» уже есть прижизненный памятник, и мы все присутствовали на его открытии вместе с Виктором Владимировичем, ярко помню тот момент, инициатива все-таки нужна.

(Екатерина Звенигородская)