Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Понедельника

Пресс-служба сборной России в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

Напомним, нпадающий в финале чемпионата Европы-1960 в составе сборной СССР забил «золотой гол» в ворота Югославии (2:1). Всего в составе национальной команды он провел 29 матчей и забил 20 мячей.