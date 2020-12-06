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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Понедельника

01:47
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Пресс-служба сборной России в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

Напомним, нпадающий в финале чемпионата Европы-1960 в составе сборной СССР забил «золотой гол» в ворота Югославии (2:1). Всего в составе национальной команды он провел 29 матчей и забил 20 мячей.

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