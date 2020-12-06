«Ростов» выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника

«Ростов» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«На 84-м году жизни скончался Виктор Понедельник Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы-1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе», — говорится в сообщении.