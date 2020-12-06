РФС выразил соболезнования по поводу смерти Понедельника

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«На 84-м году жизни скончался известный советский футболист, победитель Чемпионата Европы-1960, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Владимирович Понедельник.

Понедельник был обладателем многих почетных наград. В частности, в 2009 году он стал кавалером Рубинового ордена УЕФА «За заслуги».

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Владимировича Понедельника", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Напомним, нападающий в финале чемпионата Европы-1960 в составе сборной СССР забил «золотой гол» в ворота Югославии (2:1). Всего в составе национальной команды он провел 29 матчей и забил 20 мячей. Также он защищал цвета ростовских «Ростсельмаша» (сейчас «Ростов») и СКА.