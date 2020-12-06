Губерниев считает, что в Ростове-на-Дону должна появиться улица имени Понедельника

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«Великий, мне посчастливилось быть с ним знакомым. Стадион в Ростове обязаны назвать в честь Понедельника. И обязательно в Ростове-на-Дону должна появиться улица Виктора Понедельника», — написал Губерниев в Telegram.

Напомним, нападающий в финале чемпионата Европы-1960 в составе сборной СССР забил «золотой гол» в ворота Югославии (2:1). Всего в составе национальной команды он провел 29 матчей и забил 20 мячей. Также он защищал цвета ростовских «Ростсельмаша» (сейчас «Ростов») и СКА.