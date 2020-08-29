Симонян прокомментировал сериал про Стрельцова

Легендарный футболист Никита Симонян высказал свое мнение о сериале про Эдуарда Стрельцова.

— Много надуманно, — заявил он. — Во-первых, то, что Микоян ходатайствовал, чтобы я играл в составе, — начал Симонян.

— А, во-вторых, у него (Микояна) не было такого акцента, — добавил Александр Мирзоян.

— Самое главное, что этот сериал вышел, потому что Стрельцов — легендарная личность, — подчеркнул Симонян. — Не знаю, было ли там изнасилование или не было, но матери из тюрьмы он писал, что невиновен.

Одаренный он был человек, золотой парень. Я ему еще в Олимпийской деревне сказал: «Ты сыграл больше матчей, эта медаль должна быть твоей». Он сказал: «Нет».

Потом уже, на корабле, сказал ему: «Меня гложет совесть, прими медаль». Тогда он обратился, поскольку разница была 10 лет: «Ладно, Палыч, брось. Тебе уже 30, а мне еще 20 нет. Я, наверное, еще не одну медаль выиграю, а у тебя она, наверное, последняя». (Севастиан Терлецкий)