Широков выставит на аукцион кроссовки, в которых он был во время драки с арбитром Данченковым

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, после завершения судебного процесса заявил, что кроссовки, в которых состоялась драка с арбитром Никитой Данченковым, будут проданы на аукционе.

— Добровинский (адвокат Данченкова — прим. «СЭ») пытался сказать, что это (кроссовки — прим. «СЭ») орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства его странного судьи, который будет жить с позором о том, как он судит матчи даже в любительской лиге. Никаких миллионов, никаких миллиардов, которые просил Добровинский и его покалеченная команда соратников, не будет, — сказал Лялин.

— Кроссовки мы продадим, организуем аукцион, все деньги пойдут на деток, сделать им новогодний подарок. И тапки будут в порядке, и дети буду рады. Учитывая сумму иска, начнем от 100тыс. Если желающих не будет, куплю себе, а эти деньги подарю детям. Эти кроссовки не убийцы, не запачканы чужой кровью, — заявил адвокат Широкова.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.