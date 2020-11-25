Широков приехал в суд

Экс-капитан сборной России приехал на первое судебное заседание по делу об избиении футбольного судьи Никиты Данченкова.

Широков отказался от общения с прессой. (Екатерина Звенигородская)

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым пройдет сегодня, 25 ноября.