Широков: «Поступок я сделал не очень хороший»

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал о суде по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

— Слышали, что сторона потерпевшего может привлечь к делу адвоката Добровинского?

— Меня это не пугает, еще один адвокат. Я не знаю, как должна устраиваться рассадка. Когда вижу картинки из зала суда, обвиняемые обычно за решеткой сидят, но я к этому пока отношения не имею.

— Вы были готовы компенсировать весь моральный ущерб. Понимаете, почему сторона потерпевшего не соглашается на это?

— Не знаю. Никаких исков не заявляли. Мы предложили им на очной ставке это сделать, но они до сих пор этого не сделали. Как определить, искренние заявления или нет? Мне кажется, главное, что они вообще были. Они на одни вопросы отвечают, что мы могли решить все проблемы на месте, а потом на вопрос о том, подходил ли я, отвечают: «Да, но я категорически отказался общаться с Широковым». Как это объяснить? Не совсем понимаю.

— На какую сумму готовы в рамках компенсации?

— Не знаю. У меня пока нет никаких ощущений, трудно гадать на кофейной гущи.

— Почему с вашей стороны нет никаких свидетелей?

— А какие свидетели с моей стороны? Я же вину признал. Меня от самого себя защищать нужно? Поступок я сделал, мягко говоря, не очень хороший. Он вообще не должен был произойти, но это уже случилось.

— Происходящее мешает вам обычной жизни? Может быть, не дает куда-то устроиться?

— Вполне возможно. Куда-то поехать мешает пандемия. Возможно, у меня были бы предложения по работе, но из-за этих событий не обращаются.

— Чувствуете поддержку со стороны футбольного сообщества?

— Безусловно. И для меня самое главное, что семья меня поддерживает.

— Данченков говорит, что его поддержало судейское сообщество. А кто поддержал вас?

— Несудейское сообщество!

(Севастиан Терлецкий)