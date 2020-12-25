Широков отказался от последнего слова в суде

Бывший хавбек сборной России Роман Широков отказался от последнего слова во время судебного заседания по делу футбольного арбитра Никиты Данченкова.

Ранее суд отказался вернуть дело в прокуратуру по ходатайству Данченкова.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

39-летний Широков обвиняется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

(Сергей Баюшкин)