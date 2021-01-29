Широков оценил уровень судейства Данченкова, которого он избил во время матча

Бывший футболист сборной России Роман Широков в интервью Sport24 высказался о судейских навыках Никиты Данченкова, которого он избил в матче любительских команд в августе прошлого года.

«Я не могу назвать Данченкова неквалифицированным специалистом. Все же квалификацию дает РФС. Тот момент он отсудил неправильно, о чем говорили даже люди, принимавшие участие в матче. В том эпизоде он не разобрался», — заявил Широков.

Сегодня 29 января Преображенский районный суд Москвы перенес на 8 февраля рассмотрение апелляции по делу Широкова из-за из-за неявки пострадавшего судьи Данченкова.

25 декабря прошлого года Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Сразу после приговора суда Широков выставил на аукцион бутсы, в которых бил арбитра. Полученные 100 тысяч рублей бывший футболист передал костромскому детскому дому №1.