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Широков оценил уровень судейства Данченкова, которого он избил во время матча

12:11
Роман Широков у здания суда. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Широков у здания суда. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной России Роман Широков в интервью Sport24 высказался о судейских навыках Никиты Данченкова, которого он избил в матче любительских команд в августе прошлого года.

«Я не могу назвать Данченкова неквалифицированным специалистом. Все же квалификацию дает РФС. Тот момент он отсудил неправильно, о чем говорили даже люди, принимавшие участие в матче. В том эпизоде он не разобрался», — заявил Широков.

Сегодня 29 января Преображенский районный суд Москвы перенес на 8 февраля рассмотрение апелляции по делу Широкова из-за из-за неявки пострадавшего судьи Данченкова.

25 декабря прошлого года Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Сразу после приговора суда Широков выставил на аукцион бутсы, в которых бил арбитра. Полученные 100 тысяч рублей бывший футболист передал костромскому детскому дому №1.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-01-29-shirokov-otsenil-kvalifikatsiyu-izbitogo-im-arbitra-danchenkova

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