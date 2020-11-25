Экс-футболист сборной России Роман Широков отказался комментировать первое заседание по делу об избиении судьи Никиты Данченкова.

— Сейчас звезды выйдут, будут говорить, — заявил Широков, покидая зал суда. (Севастиан Терлецкий)

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось сегодня, 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.