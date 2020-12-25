Широков и его адвокат прокомментировали приговор по делу с избиением Данченкова

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков и его адвокат Вадим Лялин ответили на вопросы журналистов после оглашения решения суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова на любительском турнире.

— Мы не совершили преступление какой-то особой тяжкости, дерзости, — сказал Лялин. — Это преступление относится к небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый, адекватный гуманный.

— Хоть как-то отпразднуете завершение процесса?

— Чего праздновать? — ответил Широков. — Что-то хорошее произошло? Еще не закончилось, апелляцию подадут, может и нет.

— Может, Добровинский все-таки захочет обогатиться? — спросил Широкова Лялин. — Островский кричал, что ты мультимиллиардер, миллионер искал твое имущество.

— Ничего не нашел, — добавил Широков.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Анастасия Пастернак)