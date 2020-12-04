Широков: «Готов ли я на мировую? Смотря какие условия»
Бывший футболист сборной России Роман Широков — о суде по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова, по которому экс-игрок проходит в качестве обвиняемого.
— Вы готовы на мировую? — вопрос Широкову.
— Смотря какие условия мировой, — ответил бывший игрок сборной России.
— Вы позитивно настроены?
— Я всегда позитивно настроен, как и вы.
— Арбитр Данченко говорит, что это дело чести, чтобы вы понесли ответственность.
— Какую-то ответственность я понесу.
— Вас обвиняют в покушении на убийство.
— Сторона потерпевшего все что угодно может обвинять. Есть статья, по которой я нахожусь в суде.
— Как складываются отношения с потерпевшей стороной? Общались с ним?
— Пообщались один раз. Я думаю, достаточно.
— Это пиар с их стороны?
— Они сейчас выйдут, у них узнаете.
— Вас поддержал депутат Милонов. Как с ним познакомились? Почему именно он?
— Он все объяснил.
В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.
Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.
(Севастиан Терлецкий)
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