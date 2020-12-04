Широков: «Готов ли я на мировую? Смотря какие условия»

Бывший футболист сборной России Роман Широков — о суде по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова, по которому экс-игрок проходит в качестве обвиняемого.

— Вы готовы на мировую? — вопрос Широкову.

— Смотря какие условия мировой, — ответил бывший игрок сборной России.

— Вы позитивно настроены?

— Я всегда позитивно настроен, как и вы.

— Арбитр Данченко говорит, что это дело чести, чтобы вы понесли ответственность.

— Какую-то ответственность я понесу.

— Вас обвиняют в покушении на убийство.

— Сторона потерпевшего все что угодно может обвинять. Есть статья, по которой я нахожусь в суде.

— Как складываются отношения с потерпевшей стороной? Общались с ним?

— Пообщались один раз. Я думаю, достаточно.

— Это пиар с их стороны?

— Они сейчас выйдут, у них узнаете.

— Вас поддержал депутат Милонов. Как с ним познакомились? Почему именно он?

— Он все объяснил.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Севастиан Терлецкий)