Широков: «Есть ли мне что сказать по суду? Я уже все сказал»

Бывший футболист сборной России Роман Широков — о деле об избиении арбитра Никиты Данченкова, по которому экс-игрок проходит в качестве обвиняемого.

— Вам есть что сказать? — вопрос Широкову.

— Я уже все сказал, — ответил экс-игрок сборной.

— У вас нет ощущения, что они хотят получить компенсацию?

— Не знаю, чего они хотят.

— Что было? Вас допросили?

— Да ничего не было. Вы, кстати, сейчас звезд пропустите. Я-то с вами всегда буду, а они пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться.

— Что будет с судом?

— Не знаю. Суд будет продолжаться.

— До какого периода?

— Если исходить из того, что из 10 заявленных свидетелей на следующее заседание пять вызвано, то как минимум два раза.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Севастиан Терлецкий)