Широков: «Есть ли мне что сказать по суду? Я уже все сказал»
Бывший футболист сборной России Роман Широков — о деле об избиении арбитра Никиты Данченкова, по которому экс-игрок проходит в качестве обвиняемого.
— Вам есть что сказать? — вопрос Широкову.
— Я уже все сказал, — ответил экс-игрок сборной.
— У вас нет ощущения, что они хотят получить компенсацию?
— Не знаю, чего они хотят.
— Что было? Вас допросили?
— Да ничего не было. Вы, кстати, сейчас звезд пропустите. Я-то с вами всегда буду, а они пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться.
— Что будет с судом?
— Не знаю. Суд будет продолжаться.
— До какого периода?
— Если исходить из того, что из 10 заявленных свидетелей на следующее заседание пять вызвано, то как минимум два раза.
В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.
Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.
(Севастиан Терлецкий)
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