Шестой тур ЮФЛ: «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице

18 октября состоялся 6-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия «Ростова».

Матчи между ФШМ и «Академией Коноплева», СШОР «Зенит» и «Рубином» не состоялись в связи с выявлением заболевания COVID-19 у игроков в командах «Академия Коноплева» и СШОР «Зенит».

Матч «Ростов» — «Зенит» прошел в Ростове-на-Дону. Победу со счетом 4:1 одержали гости и сохранили лидерство в турнирной таблице. В составе ростовчан единственный гол забил Ринат Мамедов, а помогли одержать победу питерцам Валерий Мурзаков, Артем Касимов и оформивший дубль Артем Комаров.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Чертаново» — «Спартак» — 1:3

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1

ЦСКА — «Строгино» — 2:2

«Динамо» — «Мастер-Сатурн» — 3:4

ЮФЛ-2

«Чертаново» — «Спартак» — 0:3

«Краснодар» — «Локомотив» — 3:2

«Ростов» — «Зенит» — 2:4

ЦСКА — «Строгино» — 4:2

«Динамо» — «Мастер-Сатурн» — 4:3

Следующий тур ЮФЛ пройдет 24 октября.