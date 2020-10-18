Шестой тур ЮФЛ: «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице
18 октября состоялся 6-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия «Ростова».
Матчи между ФШМ и «Академией Коноплева», СШОР «Зенит» и «Рубином» не состоялись в связи с выявлением заболевания COVID-19 у игроков в командах «Академия Коноплева» и СШОР «Зенит».
Матч «Ростов» — «Зенит» прошел в Ростове-на-Дону. Победу со счетом 4:1 одержали гости и сохранили лидерство в турнирной таблице. В составе ростовчан единственный гол забил Ринат Мамедов, а помогли одержать победу питерцам Валерий Мурзаков, Артем Касимов и оформивший дубль Артем Комаров.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
«Чертаново» — «Спартак» — 1:3
«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1
ЦСКА — «Строгино» — 2:2
«Динамо» — «Мастер-Сатурн» — 3:4
ЮФЛ-2
«Чертаново» — «Спартак» — 0:3
«Краснодар» — «Локомотив» — 3:2
«Ростов» — «Зенит» — 2:4
ЦСКА — «Строгино» — 4:2
«Динамо» — «Мастер-Сатурн» — 4:3
Следующий тур ЮФЛ пройдет 24 октября.