Шестнадцатый тур ЮФЛ: «Зенит» обыграл «Академию Коноплева» и сохранил лидерство

6-го и 7-го марта состоялся 16-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матч «Академия Коноплева» — «Зенит» состоялся в Санкт-Петербурге 7-го марта, но фактическими хозяевами поля была команда из Тольятти. Единственный мяч на 10-й минуте забил Владислав Саусь.

Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга набрать 36 очков. «Краснодар», занимающий вторую строчку в турнирной таблице имеет так же 36 очков, но у «Зенита» есть игра в запасе.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ЦСКА — «Спартак» — 2:2

«Динамо» — ФШМ — 4:3

«Чертаново» — «Краснодар» — 1:2

СШОР «Зенит» — «Мастер-Сатурн» — 3:0

«Ростов» — «Локомотив» — 1:1

«Строгино» — «Рубин» — 2 :0

ЮФЛ-2

ЦСКА — «Спартак» — 3:2

«Динамо» — ФШМ — 4:1

«Чертаново» — «Краснодар» — 1:0

СШОР «Зенит» — «Мастер-Сатурн» — 1:3

«Ростов» — «Локомотив» — 3:1

«Строгино» — «Рубин» — 0 :3

«Академия Коноплева» — «Зенит» — 1:5

Следующий тур ЮФЛ состоится 13 марта.

Турнирная таблица: