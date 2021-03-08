Шестнадцатый тур ЮФЛ: «Зенит» обыграл «Академию Коноплева» и сохранил лидерство
6-го и 7-го марта состоялся 16-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матч «Академия Коноплева» — «Зенит» состоялся в Санкт-Петербурге 7-го марта, но фактическими хозяевами поля была команда из Тольятти. Единственный мяч на 10-й минуте забил Владислав Саусь.
Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга набрать 36 очков. «Краснодар», занимающий вторую строчку в турнирной таблице имеет так же 36 очков, но у «Зенита» есть игра в запасе.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
ЦСКА — «Спартак» — 2:2
«Динамо» — ФШМ — 4:3
«Чертаново» — «Краснодар» — 1:2
СШОР «Зенит» — «Мастер-Сатурн» — 3:0
«Ростов» — «Локомотив» — 1:1
«Строгино» — «Рубин» — 2 :0
ЮФЛ-2
ЦСКА — «Спартак» — 3:2
«Динамо» — ФШМ — 4:1
«Чертаново» — «Краснодар» — 1:0
СШОР «Зенит» — «Мастер-Сатурн» — 1:3
«Ростов» — «Локомотив» — 3:1
«Строгино» — «Рубин» — 0 :3
«Академия Коноплева» — «Зенит» — 1:5
Следующий тур ЮФЛ состоится 13 марта.
Турнирная таблица:
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