Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей арены 2018 года

Сайт StadiumDB.com проводит голосование за звание лучшего нового стадиона 2018 года. Среди номинантов семь стадионов из России. Все они принимали матчи ЧМ-2018.

На звание лучшего стадиона претендуют "Ростов Арена", "Самара Арена", "Мордовия Арена", "Калининград", "Нижний Новгород", "Екатеринбург Арена" и "Волгоград Арена". Всего указаны 27 стадионов из 10 стран.

Проголосовать можно по этой ссылке. Чемпионат мира-2018 в России принимали 11 стадионов в 12 городах.