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Сегодня сторона избитого судьи подаст апелляционную жалобу по делу Широкова

12:49
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Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил, что в понедельник их сторона планирует подать апелляционную жалобу.

— К концу дня должны подать апелляционную жалобу в вышестоящий районный суд, — заявил «СЭ» Островский. — Мы не согласны с приговором и размером компенсации. Дальше должно быть назначено заседание, на котором вновь будет рассмотрено это дело.

В августе 2020 года 39-летний Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица. По итогу судебного разбирательства бывшего полузащитника сборной России приговорили к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

(Севастиан Терлецкий)

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