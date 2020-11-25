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Сегодня начинается суд над Широковым. Ожидания адвоката потерпевшей стороны

08:12
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова поделился ожиданиями от первого дня судебного заседания по делу Романа Широкова.

— Мы предъявим гражданский иск, попросим отменить особый порядок рассмотрения дела, — заявил «СЭ» Островский. — Уверен, что он будет отменен. Постановление об особом порядке вынесено с грубым нарушением закона, не получив согласия потерпевшего, а это является обязательным условием. После отмены особого порядка, думаю, заседание будет окончено. Скорее всего, дело сегодня не начнут рассматривать по существу. (Севастиан Терлецкий)

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым пройдет сегодня, 25 ноября.

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