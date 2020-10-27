Седьмой тур ЮФЛ: «Зенит» продлил свою победную серию

24 октября состоялся 7-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матчи между «Академией Коноплева» (Самарская обл.) и ЦСКА (Москва) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в команде «Академия Коноплева».

Матч между нынешним и прошлогодним лидерами «Зенит» — «Чертаново» прошел в Санкт-Петербурге 24 октября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева и продлили свою победную серию до семи матчей. Голами отметились Артем Касимов и Кирилл Хвастухин.

Результаты остальных игр:

«Локомотив» — ФШМ — 0:0

«Мастер-Сатурн» — «Краснодар» — 0:0

«Рубин» — «Ростов» — 1:0

«Строгино» — СШОР «Зенит» — 0:2

«Спартак» — «Динамо» — 1:2

ЮФЛ-2

«Локомотив» — ФШМ — 4:1

«Мастер-Сатурн» — «Краснодар» — 0:3

«Спартак» — «Динамо» — 4:0

«Рубин» — «Ростов» — 4:1

«Строгино» — СШОР «Зенит» — 3:4

«Зенит» — «Чертаново» — 6:0

Следующий тур ЮФЛ пройдет 31 октября.