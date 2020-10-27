Седьмой тур ЮФЛ: «Зенит» продлил свою победную серию
24 октября состоялся 7-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матчи между «Академией Коноплева» (Самарская обл.) и ЦСКА (Москва) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в команде «Академия Коноплева».
Матч между нынешним и прошлогодним лидерами «Зенит» — «Чертаново» прошел в Санкт-Петербурге 24 октября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева и продлили свою победную серию до семи матчей. Голами отметились Артем Касимов и Кирилл Хвастухин.
Результаты остальных игр:
«Локомотив» — ФШМ — 0:0
«Мастер-Сатурн» — «Краснодар» — 0:0
«Рубин» — «Ростов» — 1:0
«Строгино» — СШОР «Зенит» — 0:2
«Спартак» — «Динамо» — 1:2
ЮФЛ-2
«Локомотив» — ФШМ — 4:1
«Мастер-Сатурн» — «Краснодар» — 0:3
«Спартак» — «Динамо» — 4:0
«Рубин» — «Ростов» — 4:1
«Строгино» — СШОР «Зенит» — 3:4
«Зенит» — «Чертаново» — 6:0
Следующий тур ЮФЛ пройдет 31 октября.